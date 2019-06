Belgische generaal Bart Laurent nieuwe directeur militaire operaties EU jv

03 juni 2019

17u16

Bron: belga 2 De Belgische brigadegeneraal Bart Laurent wordt op 1 september de nieuwe directeur operaties van de Militaire Staf van de Europese Unie, die zijn standplaats in Brussel heeft.

Laurent is nu nog op post in het Nederlandse Brunssum. Dat hij in de loop van dit jaar voor de Europese Militaire Staf zou gaan werken, was al langer bekend. Hij bevestigt nu aan Belga dat hij per 1 september zijn taak als directeur operaties opneemt.



In Brussel volgt Laurent de Franse generaal Daniel Grammatico op. Laurent kan bogen op heel wat operationele ervaring, die hij onder meer in voormalig Joegoslavië en in Afghanistan heeft opgedaan.