Belgische fietser stort 50 meter naar beneden in Italiaanse bergen Hans Renier

20 juni 2019

15u56 8 Buitenland Een Belgische mountainbiker heeft in het Italiaanse Zuid-Tirol een tuimeling van jewelste gemaakt. Hij viel 50 meter naar beneden. Gelukkig slaagde hij er in hulpdiensten te verwittigen.

Het ongeval gebeurde volgens lokale media woensdag omstreeks 18.30 uur in de Dolomieten, in de buurt van de stad Ichsia. Die ligt langs het ‘Lago di Caldanazzo’, het warmste meer van de Alpen. De Belg, geboren in 1971, volgde met zijn mountainbike een pad door het bos, toen hij de controle over zijn fiets verloor. Tijdens de daaropvolgende valpartij tuimelde hij 50 meter de berg af, zo meldt de reddingsdienst van Trentino.

Bergredders kwam met een medisch team ter plaatse. Ze legden de Belg op een brancard om hem 500 meter te kunnen verplaatsen. Daar werd de fietser opgepikt door een ziekenwagen die hem naar het Santa Chiara-ziekenhuis in Trento bracht. Het slachtoffer liep verschillende breuken op.