Belgische familie crasht tijdens vakantie in Turkije: drie doden, één vrouw kritiek

kg

26 juli 2018

12u38

Bron: Sozcu

0

Een auto met vier Belgen uit Sint-Niklaas raakte op woensdag betrokken in een fataal auto-ongeluk in het Turkse dorpje Maltepe. Dat melden lokale media. De twee broers en één van hun echtgenotes, overleefden het ongeluk niet. Een andere vrouw raakte gewond en is in kritieke toestand. Het gezelschap was in Turkije op vakantie om daar het offerfeest te vieren.