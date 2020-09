Belgische F-16's zetten koers naar Midden-Oosten voor operatie van jaar MDG

28 september 2020

13u29

Bron: Belga 0 Op de luchtmachtbasis van Florennes vertrekken dinsdag vier F-16's naar het Midden-Oosten. Vanuit Jordanië zullen ze gedurende een jaar opereren boven Syrië en Irak in het kader van de operatie "Inherent Resolve" (OIR) van de internationale coalitie tegen terreurgroep IS.

België stuurde al tweemaal gevechtsvliegtuigen naar de regio. De VS drongen al sinds vorig jaar aan op een grotere militaire inspanning van ons land. De hernieuwde inzet zou nodig zijn om een heropflakkering van IS tegen te gaan. De jihadistische groep blijft terreuroperaties uitvoeren en verspreidt nog steeds propaganda in de gevangenissen.

De Belgische regering zette op 26 juni het licht op groen voor de nieuwe operatie, die opnieuw "Desert Falcon" heet. De beslissing voorziet een operationele inzet voor de duur van één jaar, aldus Defensie.

100-tal Belgische militairen

Voor de inzet van de gevechtsvliegtuigen levert een detachement van honderdtal Belgische militairen ondersteuning. Zij zijn de afgelopen weken al ontplooid. Het materiaal is door twee grote vrachtvliegtuigen ter plaatse gebracht. Het ging om Oekraïense Antonov An-124-vrachttoestellen.

De militairen van het detachement zaten al in corona-quarantaine. De eerste rotatie bestaat hoofdzakelijk uit militairen van de luchtmachtbasis van Florennes.

De gevechtsvliegtuigen kunnen worden ingezet ter ondersteuning van coalitietroepen op de grond. Bedoeling is dat het Belgische detachement vanaf 1 oktober operationeel is voor een periode van een jaar, aldus verschillende militaire bronnen aan Belga.

Nieuw wapen

De Belgische F-16's worden voor hun missie in Irak en Syrië ook met een nieuw wapen uitgerust. De nieuwe bommen, van het type GBU-39/B, zijn precisiewapens. Gestuurd door een GPS-signaal moeten ze toelaten een doelwit nauwkeuriger te bestoken. Het gaat om bommen van 110 kilogram, die door 2,4 meter aan beton kunnen boren. De kleinere bommen, "Small Diameter Bomb", zijn gekozen voor hun "chirurgische precisie". Ze veroorzaken een geringere luchtverplaatsing, wat tot beperktere nevenschade moet leiden. Eén F-16 kan er acht tegelijk dragen, aldus Defensie.

Nederlandse bijdrage

Het is dus al de derde deelname van de Belgische luchtcomponent aan OIR. Eerdere ontplooiingen waren er in 2014-2015 en in 2016-2017, vaak in afwisseling met Nederland. Dat land stuurt nu zowat 35 militairen naar Jordanië om de Belgische gevechtsvliegtuigen te beschermen. Daarmee reageert de Nederlandse Defensie op een vraag tot samenwerking van België.

Die Nederlandse bijdrage bouwt voort op de eerdere samenwerking met Belgische tijdens de inzet van Nederlandse en Belgische F-16's in de strijd tegen IS. Belgische en Nederlandse militairen wisselden elkaar daarbij af om in te staan voor de bescherming van de gevechtsvliegtuigen en personeel van het andere land, de zogeheten "force protection".

