Belgische F-16's vliegen uit voor verdacht vliegtuig boven Nederland

11 februari 2018

15u52

Bron: Belga 0 Twee F-16 jachtvliegtuigen van de basis in Kleine-Brogel werden in de nacht van zaterdag op zondag uitgestuurd om een burgerlijk vliegtuig te contacteren waarmee boven Nederland het radiocontact was verloren. Dat is uit militaire bron vernomen. Nabij Rotterdam werd contact gemaakt. Officieel is het toestel niet geïdentificeerd, maar volgens meerdere tweets betrof het een Boeing 737-800 van Ryanair.

De Belgische en de Nederlandse luchtmacht verzekeren sinds 1 januari 2017 afwisselend de luchtdefensie in de Benelux. Sinds donderdag - en tot 1 maart - is het aan de basis van Kleine Brogel om die taak ("Quick Reaction Alert" in het jargon) te vervullen.

Zaterdag rond middernacht stegen twee F-16 van de tiende tactische wing op voor een alertmelding, bevestigt Defensie. Het radiocontact tussen de jachtvliegtuigen en het burgerlijk vliegtuig werd gelegd in de buurt van Rotterdam. Nadien keerden de toestellen terug naar hun basis. Volgens meerdere tweets betrof het een Boeing 737-800 van lagekostenmaatschappij Ryanair.

Russische bommenwerpers

De vorige interceptie door Belgische toestellen dateert van 15 januari. Twee F-16's van Florennes maakten boven de Noordzee contact met twee Russische bommenwerpers Tupolev Tu-160.