Belgische F-16's onderscheppen Russen die richting Amerikaans oorlogsschip vliegen Cédric Maes

21 april 2020

14u13

Bron: Eigen info 18 De Belgische luchtmacht heeft cockpitbeelden vrijgegeven van een onderschepping van Russische straaljagers door Belgische F-16's. Twee Belgische jets rukten vrijdag in alle vroegte uit om de Russen, die richting een Amerikaanse torpedojager vlogen, te onderscheppen . De Belgen nemen momenteel de bewaking van het Baltische luchtruim voor hun rekening in het kader van de NAVO-missie Baltic Air Policing.

De Russische straaljagers vlogen richting de Amerikaanse torpedojager de USS Donald Cook, die in de Baltische Zee voor de kust van Litouwen patrouilleert. De Belgen stegen vrijdagochtend op om de Russische straaljagers te onderscheppen en weg te houden van het luchtruim van de Baltische staten – Estland, Letland en Litouwen – en van het Amerikaanse schip.



De USS Donald Cook heeft al ervaring met Russische straaljagers die rond het schip vliegen. In 2016 werden ze geruime tijd omcirkeld door meerdere Russische jets. De straaljagers vlogen op zeer lage hoogte over de Amerikaanse torpedojager. Ook hing een Russische helikopter op enkele tientallen meters naast de USS Donald Cook. De Amerikanen maakten toen een minutenlange video waarin de manoeuvres van de Russische luchtmacht duidelijk te zien waren.

België acht maanden op kop

Baltic Air Policing is de NAVO-missie waarbij lidstaten met gevechtsvliegtuigen het luchtruim van NAVO-partners zonder gevechtsvliegtuigen bewaken. Sinds de toetreding van de Baltische staten tot de NAVO in maart 2004 staan andere lidstaten in voor de bewaking van het Baltische luchtruim vanop de luchtmachtbasissen van Siauliai (Litouwen) en Amari (Estland).

België heeft sinds 1 september vorig jaar de leiding over Baltic Air Policing voor een periode van acht maanden. De eerste vier maanden waren militairen en vier F-16's van de luchtmachtbasis van Florennes gestationeerd in Litouwen, op 2 januari werden zij opgevolgd door hun collega’s van de basis in Kleine-Brogel. Sinds 1 september 2019 tot vandaag, dinsdagmiddag 21 april, voerden de Belgen 67 vluchten uit om Russische toestellen te onderscheppen. Daarbij werden 56 vliegtuigen effectief onderschept.

