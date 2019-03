Belgische F-16's nemen deel aan prestigieuze oefening in Nevada bvb

07 maart 2019

13u10

Bron: Belga 0 Ongeveer 120 Belgische militairen, onder wie piloten uit vier operationele squadrons van de luchtcomponent, en tien F-16-gevechtsvliegtuigen zijn sinds gisteren in de Verenigde Staten voor een van de grootste multinationale luchtoefeningen ter wereld. Dat is vandaag uit militaire bron vernomen. "Red Flag" speelt zich af in Nevada, in het zuidwesten van de Verenigde Staten.

De tweede editie van "Red Flag" in het Amerikaanse boekjaar 2019 is begonnen op 4 maart. De vluchtmissies zijn gisteren gestart, aldus de generale staf van de luchtcomponent. De oefening duurt tot en met 22 maart. De Red Flag-oefeningen vinden verschillende keren per jaar plaats vanaf de Amerikaanse luchtmachtbasis Nellis in de Nevada-woestijn. Vliegtuigen van verschillende types vliegen boven grote woestijngebieden in Nevada. De oefeningen zijn grootschalig en multinationaal.

Deelnemen aan Red Flag gebeurt op uitnodiging van de Verenigde Staten. Ons land mag deelnemen vanwege de rol die de Belgische gevechtsvliegtuigen hebben gespeeld in de operatie Inherent Resolve (OIR) van de internationale coalitie tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in Irak en Syrië.

"Red Flag blijft voor ons een belangrijke oefening", zei generaal-majoor Frederik Vansina, commandant van de luchtcomponent, in januari in een gesprek met Belga.

Volgens de generale staf laat de oefening toe de piloten te trainen in scenario's met een groot aantal verschillende toestellen "in een realistische omgeving". Sommige jachtvliegtuigen krijgen de rol van agressor toegewezen. De oefening vindt plaats in een specifiek toegewezen luchtruim, "met minder beperkingen dan in België" en de mogelijkheid om echte munitie te gebruiken.

Aan deze editie nemen ook Amerikaanse F-35's deel, het toestel van de vijfde generatie dat de Belgische regering koos om de verouderende F-16's (een toestel van de vierde generatie) te vervangen. "Voor ons is de integratie van de vierde en vijfde generatie belangrijk bij Red Flag", oordeelde Vansina in januari. Verder zijn ook Saoedische F-15's en F-16's uit de Verenigde Arabische Emiraten van de partij.