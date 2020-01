Belgische F-16's in Litouwen vlogen twintigtal keer uit voor Russische toestellen jv

14 januari 2020

20u24

Bron: belga 0 De vier Belgische F-16's die in Litouwen zijn ingezet om het Baltische luchtruim te beschermen, hebben al een twintigtal keer moeten opstijgen om Russische toestellen te onderscheppen die het NAVO-luchtruim naderden boven de Baltische Zee. Dat is uit militaire bron vernomen.

Het Belgische detachement in Litouwen telt een vijftigtal manschappen, afkomstig van de bases van Florennes en Kleine-Brogel. De Belgische toestellen zijn sinds begin september gelegerd op de basis van Siauliai in Litouwen gedurende acht maanden. Die duur is ongewoon lang, want komt naar NAVO-normen overeen met twee opeenvolgende operaties.



Voor de missie 'Baltic Air Policing' staan twee F-16's dag en nacht klaar om in enkele minuten op te stijgen. De NAVO-landen staan met de missie in voor de bescherming van het Baltische luchtruim. De Baltische landen zijn lid van de NAVO en de EU, maar hebben zelf geen gevechtsvliegtuigen.



De Belgen voerden sinds hun aankomst in Litouwen zonder incidenten al een twintigtal "alpha scrambles" of spoedinterventies uit. Daarnaast voerden ze ook al ongeveer 80 "tango scrambles" uit die als training zijn bedoeld, aldus de commandant van het detachement.



In 2020 vonden er nog geen "alpha scrambles" plaats.