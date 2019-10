Belgische F-16-piloot beschenen met laser boven Nederland: “Levensgevaarlijk en strafbaar” HAA

08 oktober 2019

12u22

Bron: Belga, VRT, Twitter 0 Een onbekende persoon heeft gisterenavond de piloot van een Belgische F-16 met een laser beschenen net over de grens met Nederland. Het incident deed zich rond 22.30 uur voor, meldt de Nederlandse politie.

Toen de piloot boven Weert vloog, in de Nederlandse provincie Brabant, werd zijn straaljager plots met een laser beschenen. "Levensgevaarlijk en strafbaar. Helaas geen verdachte meer aangetroffen," tweette de Nederlandse politie afgelopen nacht. Ze deed vervolgens een oproep naar getuigen. “De piloot is gelukkig veilig geland en heeft het incident gerapporteerd”, liet het Operationeel Centrum Politie Limburg in een volgende tweet nog weten.

Rond 22.30 uur werd een Belgische F-16 nabij #Weert beschenen met een #laser. Levensgevaarlijk en strafbaar. Helaas geen verdachte meer aangetroffen. Heeft u info over dit incident, bel 0900-8844 . ^LH pic.twitter.com/sc5aIrklB0 Operationeel Centrum Politie Limburg(@ POL_OCLimburg) link

De piloot is gelukkig veilig geland en heeft het incident gerapporteerd. ^LH Operationeel Centrum Politie Limburg(@ POL_OCLimburg) link

De politie en het leger tillen zwaar aan de zaak. De piloot kan bij dergelijk incident verblind raken en oogschade oplopen. In juni werd een zestiger uit Hechtel-Eksel door de Hasseltse correctionele rechtbank nog tot een half jaar voorwaardelijke celstraf en een effectieve boete van 1.200 euro veroordeeld, omdat hij op 17 april 2018 met een laserpen naar een F-16 had geschenen, die vanop Kleine-Brogel was opgestegen.



De piloot was in april 2018 een nachtelijke oefenvlucht aan het uitvoeren, toen er plots een laserstraal in de cockpit verscheen. Hij vloog op dat ogenblik op een hoogte van 150 meter. De piloot kon zijn "targeting pod" inschakelen, waardoor de exacte gps-coördinaten aan de politie van de zone Kempenland konden worden doorgegeven. Vervolgens kreeg de zestiger in Hechtel-Eksel de politie aan de deur.