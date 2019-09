Belgische F-16 neergestort in Frankrijk SPS

19 september 2019

11u39

Bron: Belga 288 In de buurt van Pluvigner (Bretagne), in het westen van Frankrijk, is een Belgische F-16 neergestort. Het ging om een tweezitter van het type F-16B. De twee piloten maakten gebruik van hun schietstoel, meldt Defensie aan onze redactie. Volgens de Franse autoriteiten zijn beide piloten ongedeerd.

Een van de twee piloten is door de hulpdiensten al ontzet. De tweede piloot is na het gebruiken van de schietstoel met zijn parachute in een hoogspanningskabel beland. De hulpdiensten proberen hem momenteel met man en macht uit zijn benarde positie te halen.

Het gevechtsvliegtuig stortte neer tijdens een trainingsvlucht, aldus Defensie. Een onderzoeksteam van het Air Safety Directorate (ASD) van Defensie zal zich ter plaatse begeven in samenwerking met de Franse autoriteiten om de toedracht van het ongeval te achterhalen.

Un des 2 pilotes bloqué par son parachute sur une ligne électrique est en cours d'évacuation - 📷 Photo via @LeTelegramme #Pluvigner #Morbihan #Bretagne #avion #F16 #Belgique pic.twitter.com/PS1XNWn3pS Alexandre L_B(@ alex_le_bars) link

Een getuige vertelde aan de Franse krant Le Telegramme dat het vliegtuig zijn huis nog heeft geraakt voor het neerstortte. “Mijn vrouw was binnen en hoorde een enorme explosie, gevolgd door een tweede. Ze is meteen naar de tuin gelopen en zag het brandende vliegtuig”, aldus Patrick Kauffer. “De vleugel van het vliegtuig heeft een deel van ons dak vernield. De bomen in onze tuin stonden in brand.” De buurtbewoners zijn inmiddels allemaal geëvacueerd.

Later meer