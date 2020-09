Belgische expert bij VN: “Coronacrisis kan 176 miljoen mensen in armoede storten” Koen Van De Sype

13 september 2020

22u02 0 De coronacrisis kan wereldwijd 176 miljoen mensen in de armoede terecht doen komen. Dat zegt de Belgische prof Olivier De Schutter, sinds mei de nieuwe Speciale Rapporteur rond armoede en mensenrechten van de Verenigde Naties (VN).

De Schutter – die onder meer rechten doceert aan de UCLouvain en al les gaf aan een hele reeks gerenommeerde internationale universiteiten – publiceerde afgelopen week zijn eerste jaarlijkse rapport over de impact van de coronapandemie op mensen in armoede en dat laat niets aan de verbeelding over. Volgens hem hebben de sociale maatregelen die veel regering genomen hebben, weinig aarde aan de dijk gebracht.

“Ontoereikend”

In totaal voerden regeringen sinds de uitbraak van de pandemie meer dan 1.400 maatregelen door die sociale bescherming moesten bieden aan de zwaksten in de samenleving, zo staat in het rapport. Data van de Wereldbank toont dat 113 landen daar bijna 500 miljard euro voor uitgetrokken hebben, wat overeenkomt met 0,4 procent van het bruto nationaal product (BNP) van de hele wereld.





De Schutter noemt dat desondanks grotendeels ontoereikend en zegt dat een groot deel van de armste mensen voor wie ze bedoeld zijn er geen gebruik van kunnen maken, omdat ze bijvoorbeeld geen toegang hebben tot het internet om een aanvraagformulier in te vullen. “De sociale vangnetten zitten vol gaten”, zegt hij en hij doet meteen een oproep aan de wereldleiders om actie te ondernemen.

Volgens De Schutter is de economische crisis door de pandemie ongezien in vredestijd sinds de Grote Depressie in de jaren dertig. 176 miljoen mensen kunnen erdoor in de armoede terechtkomen, wat overeenkomt met een stijging van de armoedegraad met 2,3 procentpunt.

En het ergste moet nog komen. “Gezinnen in armoede hebben intussen de weinige reserves die ze hadden opgebruikt”, zegt hij. “Ze hebben verkocht wat ze hadden. Het ergste komt nu.”

