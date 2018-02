Belgische ex-topman bij Oxfam reageert op seksfeestjes: "Ik ontken niet alles maar lees ook veel leugens" FT

15 februari 2018

06u24

De gevallen topman van Oxfam, Roland Van Hauwermeiren, reageert vandaag voor het eerst op de internationale verontwaardiging over de seksfeestjes die hij herhaaldelijk zou hebben georganiseerd in noodgebieden. Het Nieuwsblad kon hem strikken.

De Belg hoopt dat zijn kant van het verhaal het juiste licht zal werpen op de feiten.

Roland Van Hauwermeiren (68) wordt door de wereldpers omschreven als dé spil in het seksschandaal dat Oxfam momenteel treft. "Ik heb helemaal geen zin om te reageren", klinkt het eerst volgens Het Nieuwsblad, dat een getekende man aantrof. "Wat ik overal zie verschijnen, is zwaar om dragen. Het doet pijn. Het is vooral heel erg dat mijn familie me niet meer wil zien."

Van Hauwermeiren kondigt nog aan dat hij binnenkort naar buiten komt met een officiële verklaring. Via zijn advocaat. "Maar weet dat er heel veel mensen - ook bij de internationale media - het schaamrood op de wangen zullen krijgen als ze mijn versie van de feiten horen. Niet dat ik alles ontken. (...) Maar ik lees ook veel leugens en overdrijvingen. ­Iedere week feesten? Chique villa's? Vrouwen betaald met geld van de organisatie?"

Meermaals ontslagen

Liefs veertien jaar lang kon Van Hauwermeiren zijn gang gaan bij verschillende ngo's, zo blijkt. Zo werd in 2004 al een seksklacht ingediend tegen de Belg, waarna die naar huis gestuurd werd en ontslagen als directeur van de liefdadigheidsinstelling Merlin in het West-Afrikaanse Liberia. Ook toen de reden: seksfeestjes met jonge vrouwen. De man ging uiteindelijk akkoord met een ontslag, maar het belette hem niet om twee jaar later een hoge functie bij Oxfam in de wacht te slepen. In 2010 trok hij als topman voor Oxfam UK naar Haïti, na de zware aardbeving in het land. In 2011 stapte hij ook daar op, nadat een intern rapport het misbruik aan het licht bracht.

Maar ook nadien zat de man niet lang zonder werk. Omdat Oxfam geen waarschuwing voor de gevallen topman had rondgestuurd, kon die in de periode 2012-2014 aan de slag gaan voor de Franse ngo 'Action contre le Faim' in Bangladesh.