Belgische duiker in Thaise grot: “Als er 12 kinderen vastzitten, veranderen de normen” Arne Adriaenssens

29 juni 2018

17u03

Bron: VRT/RTBF 6 In Thailand wordt na bijna een week nog steeds gezocht naar de twaalf vermiste kinderen en hun begeleider. Belg Ben Reymenants is één van de vijf betrokken duikers. "Het is als zoeken in de modder. Zonder zicht en tegen de stroming in."

In het Thaise grottencomplex Tham Luang wordt nog steeds naarstig gezocht naar de twaalf jonge voetballers en hun begeleider. Aangezien de grot steeds verder onder water loopt, zijn het vooral duikersteams die momenteel verderzoeken. Onder hen ook Ben Reymenants, een Belg die een duikersbedrijf in Pukhet runt.

Omwille van zijn expertise in speleoduiken werd hij door de US Navy Seals gevraagd het duikersteam te versterken waardoor ze nu in totaal met vijf zijn. De operatie is echter zeer gevaarlijk en verloopt moeizaam.

"Niet voor mijn plezier"

“Het zicht is beperkt en de stroming zeer sterk”, verklaart Reymenants aan RTBF. “De Navy heeft touwen gelegd om ons mee naar binnen te trekken, maar vanaf 2 kilometer zijn er geen touwen meer. Vanaf dan is het zoals zoeken als in de modder. Zonder zicht en tegen de stroming in.”

We zien onze eigen instrumenten niet en soms is de stroming zo erg dat je je duikmasker dreigt te verliezen. Ben Reymenants

Vanmiddag dook Reymenants tot op twee kilometer en half diep. Nog steeds één kilometer verwijderd van de plaats waarvan men vermoed dat de kinderen zijn. De stroming was echter te sterk om verder te gaan. De trip heen en terug koste hem vijf uur en was zeer slopend. Zelfs voor een ervaren speleoduiker als hij zijn de omstandigheden ontzettend risicovol. “Snelstromend water en modder. We zien zelfs onze eigen instrumenten niet. De stroming is op sommige plekken zo sterk dat je je duikmasker dreigt te verliezen.”

In een normale situatie zou de duiker nooit in de grot neerdalen, maar deze situatie is anders. “Ik zou dit niet voor mijn plezier doen, maar nu zitten er twaalf kinderen vast in de grotten. Dan veranderen de normen toch enigszins.”

