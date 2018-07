Belgische duiker in Thailand: "Het is erop of eronder dit weekend" Nina Dillen

06 juli 2018

12u57 0 In de reddingsoperatie om de 12 vastzittende Thaise voetbaljongens en hun coach te bevrijden uit de Tham Luang-grot, start een duikteam vandaag met de jongens twee per twee naar de uitgang te begeleiden. "Het is een race tegen de klok, want zondag worden hevige regenbuien verwacht," legt de Belgische duiker Ben Reymenants uit, die ter plaatse is. "Maar we blijven positief."

Op dit moment wordt in de Tham Luang-grot in Thailand een ketting aangelegd om alvast de eerste twee jongens hopelijk vandaag nog te bevrijden. "We verwachten dat de eerste twee voetballers in het beste geval over enkele uren aan de uitgang geraken," aldus de Belgische duiker Ben Reymenants vanuit Thailand. Hij staat op dit moment op stand-by voor de missie, maar volgt de situatie van zijn collega-duikers op de voet. "Het blijft een moeilijk parcours door een labyrint van gangen, met veel duiken en klimmen. Maar het traject gaat met de stroming mee en de zichtbaarheid onder water is al een stuk beter. Bovendien hoeven ze niet veel te zwemmen, hebben ze een zuurstofmasker op en zullen ze bijna voortdurend bij de hand worden gehouden door één van de duikers. In de derde gang is even lucht om te ademen, waar ze ook gecheckt zullen worden door een dokter. Daarna volgt nog 1,5 kilometer klauteren en klimmen, om in het beste geval tot slot in de armen van mama en papa te vliegen."

De jongens beginnen al te fantaseren over wat ze willen eten als ze weer thuis zijn Belgische duiker Ben Reymenants

Vier jongens per dag

De reddingsoperatie start met de twee sterkste jongens, om zo stapsgewijs alle voetballers per twee te bevrijden. "Zo gaan de duikers zes keer op en neer. Naar de groep toe gaan duurt ongeveer drie uur, terug zwemmen duurt een uur. Daarna worden de zuurstofflessen opnieuw gevuld en vertrekken de reddingswerkers opnieuw om de volgende jongens op te halen. We schatten ongeveer vier man per dag te kunnen terugbrengen, wat in het beste geval maximaal drie dagen duurt. Ondertussen hopen we dat de regen zo lang mogelijk uitblijft. Het is een race tegen de klok. Het zuurstofniveau in de grot blijft ook dalen. Als dit blijft gebeuren, kunnen de jongens zich slap beginnen voelen en buiten bewustzijn geraken. Maar we blijven positief," benadrukt de duiker. "De condities worden er niet beter op, met de verwachte regenval. Maar we zijn nu al zo ver geraakt. De jongens zelf houden de moed er ook in. Ze beginnen al te fantaseren over wat ze willen eten als ze thuiskomen, en poseren ook steevast met een glimlach en een peace sign op alle foto's. De reddingswerkers praten hen moed in door filmpjes van het thuisfront te tonen."

De overleden Thaise duiker had zeer veel ervaring en was een triatleet Belgische duiker Ben Reymenants

Dood van Thaise duiker nog onduidelijk

Het tragische overlijden van de Thaise duiker Samarn Poonan, kruipt bij de andere duikers niet in de koude kleren. "Er zijn er die nu liever niet meer in de grot willen zwemmen en vervangen worden. Ik kende hem zelf ook en heb samen met hem geduikt," aldus Reymenants. "Hij was heel ervaren en had een topconditie als triatleet, dus de gebeurtenis kwam onverwacht. Het is heel jammer dat hij er niet meer bij is. Samarn was iets ouder dan de rest en werkte voor een groot deel vrijwillig. Wat er juist is misgelopen, is nog niet duidelijk. Misschien raakte hij buiten bewustzijn door koolstofdioxide, was zijn zicht beperkt, kreeg hij veel stress of kwam er slechte lucht in zijn tank terecht. Dat zal een autopsie nog moeten uitwijzen."