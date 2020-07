Belgische drugsdealer die naar Spanje was verhuisd opgepakt aan Costa del Sol HR

04 juli 2020

12u03

Bron: Diaro Dur, La Vanguardia 8 In de Spaanse stad Marbella is vrijdag een Belg (44) opgepakt die door ons land werd gezocht voor drugshandel. Tijdens een routinecontrole bleek dat een Europees aanhoudingsbevel tegen hem was uitgevaardigd.

De 44-jarige verdachte, geboren in ons land en met de Belgische nationaliteit, woonde tegenwoordig in het Spaanse dorpje Mijas, dat bij toeristen bekend is om zijn witte huisjes en prachtige uitzicht over de Costa del Sol. Hij werd echter gezocht door de Belgische justitie omdat hij deel uitmaakt van een criminele organisatie die zich bezighoudt met handel in verdovende middelen.

De 44-jarige verdachte is voorlopig opgesloten in een Spaanse gevangenis en zal vermoedelijk binnenkort uitgeleverd worden aan ons land.

