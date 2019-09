Belgische diplomaten opnieuw doelwit van cyberspionage ADN

03 september 2019

16u18

Bron: ANP 0 Belgische diplomaten zijn opnieuw doelwit geweest van cyberspionage.

De Belgische militaire inlichtingendienst ADIV (Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, red.) heeft malware die werd aangetroffen op computers van het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzocht. "Alles wijst op een buitenlandse overheid", zegt de dienst na berichtgeving van het weekblad Knack. Volgens de ADIV is er geen informatie gestolen.

Het ministerie had in 2011 en 2014 al te kampen met geavanceerde cyberaanvallen. Vorig jaar ontdekte het departement dat een computer was besmet met malware. Enkele maanden later kwam een tweede geval aan het licht. Afgelopen voorjaar werd er weer een ontdekt, gericht op twee Belgische diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland. De inlichtingendienst is er zeker van dat er een verband is tussen de drie aanvallen.

Het Openbaar Ministerie heeft volgens Knack een onderzoek ingesteld, maar wil geen commentaar geven.