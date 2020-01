Belgische die kind van voetballer ontvoerde eist 750.000 euro nadat ze kanker kreeg in gevangenis

15 januari 2020

17u50 0 Buitenland Een Belgische vrouw die in Senegal in de cel belandde nadat ze in ons land haar twee kinderen had ontvoerd en ermee naar Afrika vluchtte, eist meer dan 750.000 euro schadevergoeding van de Senegalese staat. Catherine Lays, ex-vriendin van de Belgische voetballer Mathieu Cornet, beweert in haar klacht dat ze in de cel kanker kreeg.

De Senegalese krant Libération bericht vandaag over de klacht. Catherine Lays werd in 2015 in ons land veroordeeld tot een celstraf omdat ze haar zoontje al vijftien maanden weghield van de vader, toenmalig eersteklasse-voetballer Mathieu Cornet, die onder meer bij KV Oostende en KV Mechelen speelde. Nochtans had een rechter bepaald dat ook de papa het recht had om zijn zoontje te zien.

Cornet had vier jaar lang een relatie met de vrouw, maar vrijwel meteen nadat ze uit elkaar gingen, liep het mis met de gemeenschappelijke opvoeding van hun zoontje. “Niks werkte nog”, zei hij daar in 2015 over tegen HLN. “Ze wilde hem niet meer meegeven.”

Vlucht naar Senegal

Nadat ze in ons land tot een celstraf werd veroordeeld, ging Catherine Lays ervandoor met haar nieuwe vriend, een Afrikaan. In een auto vluchtte ze met haar twee kinderen naar Senegal. Ze ontvoerde dus ook haar andere kind, een toen 12-jarige dochter uit een eerdere relatie. De papa was een brandweerman uit Marche-en-Famenne.

Half jaar in gevangenis

De vrouw werd uiteindelijk in januari 2016 opgepakt in Dakar, op basis van een internationaal aanhoudingsbevel. Ze zat er in de cel tot in augustus, toen ze aan ons land werd uitgeleverd. Voor de ontvoering kreeg ze later in de rechtbank van Hoei nog eens vier jaar cel, waarvan de helft met opschorting.

Baarmoederhalskanker

Catherine Lays heeft de Senegalese staat nu aangeklaagd wegens “willekeurige detentie”. In haar klacht verklaart ze dat ze tijdens haar verblijf in de gevangenis baarmoederhalskanker kreeg. De klacht wordt door een Senegalese rechtbank behandeld op 6 februari.