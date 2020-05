Belgische die doodgestoken werd bij familiedrama in Spanje runde al 40 jaar succesvol immokantoor aan Costa Brava KVDS/PLA

28 mei 2020

11u51 32 De Belgische vrouw die woensdag doodgestoken werd door haar Spaanse partner in L’Escala aan de Costa Brava, runde er al 40 jaar een succesvol immobiliënkantoor. Het koppel was volgens Spaanse media uit elkaar gegaan maar er was discussie over de eigendom van de villa. Dat zou het motief voor dit gezinsdrama zijn. Familie van de vrouw uit Antwerpen bevestigt het overlijden aan de redactie van HLN.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het familiedrama vond plaats in een rustige woonwijk in het noorden van L’Escala en werd ontdekt door de politie. Het zou een dochter van de dader geweest zijn die alarm sloeg, volgens bronnen van het Catalaanse persagentschap ACN. Zij zou een e-mail gekregen hebben van haar vader waarin hij schreef dat ze zichzelf niet de schuld mocht geven en dat het huis nu van haar was.

Tuin

De agenten die ter plaatse gingen, ontdekten het lichaam van de vrouw in de tuin.Volgens het Spaanse nieuwsagentschap Efe lag ze onder een gordijn. De Catalaanse politie gaat ervan uit dat ze is doodgestoken door haar 72-jarige partner. Zijn lichaam werd vlakbij gevonden. Hij bleek zichzelf van het leven beroofd te hebben.





Enkele straten verderop vonden de hulpdiensten ook de uitgebrande wagen van de vrouw. Daar had de brandweer rond half vier ’s morgens – rond het vermoedelijke tijdstip van het drama – een oproep voor gekregen. In de auto zouden volgens de Catalaanse krant Diari de Girona bezittingen van het slachtoffer gezeten hebben. De onderzoekers vermoeden dat de dader de spullen in de wagen stopte, er enkele straten ver mee reed en de auto vervolgens in brand stak.

Volgens verscheidene Spaanse media zou de oorzaak van het drama in de relationele sfeer te zoeken zijn. Het koppel zou sinds 2018 aan het scheiden zijn. Er was echter een aanslepende discussie over de eigendom van hun villa. Volgens afscheidsbriefjes die de man naliet in de villa, was hij recent gedagvaard door zijn ex. Dat pikte hij niet. Vermoedelijk is daar ook het motief voor dit gezinsdrama te zoeken, zo meldt de krantDiari de Girona .

Volgens de krant El País zou de vrouw op het moment van haar overlijden een bandrecorder op haar borst verborgen gehouden hebben. De politie zal nu onderzoeken wat daar precies op staat en of er een opname is van het moment van het drama. Ook een autopsie moet meer licht op de zaak werpen.

Immobiliënkantoor

Chenut zou al 40 jaar een succesvol immobiliënkantoor gerund hebben in L’Escala. Dat schrijft ze zelf op de website van haar bedrijf Aires L’Escala. Ze focuste daarbij op de verkoop van woningen, maar verhuurde ook vakantieverblijven en had een conciërgedienst waarmee ze voor eigendommen van klanten zorgde. “Ik kan makkelijk de natuurlijke schoonheid van de Costa Brava beschrijven, want die heeft me al die jaren geleden ook echt betoverd”, schrijft Chenut, die vijf talen sprak.

Een Antwerpse koppel dat Annick al kende van in haar jeugd, reageert aangeslagen. “Annick woonde in Aartselaar en was aangesloten bij de atletiekclub in Wilrijk. Haar vader had destijds een hoge functie bij de Antwerpse rederij AMI. Zij is rond haar twintigste naar Spanje vertrokken en trouwde er met een Spaanse man. Uit dat huwelijk kwamen er twee kinderen die in Spanje wonen. We zijn verschillende keren op vakantie geweest in L’Escala en de omgeving, en dan spraken wij altijd af. Annick was op en top een Spaanse geworden. Zij sprak vloeiend Spaans en Catalaans. Destijds had zij ook een goeddraaiend lunapark bij het binnenrijden van L’Escala. Karakterieel was Annick een rustige, sympathieke dame. Ze maakte een ingetogen indruk. Wij wisten dat zij enkele jaren geleden een nieuwe relatie had met een wat oudere man. Daardoor was zij toen verhuisd van L’Escala naar een villa in San Martin.”

Een immomakelaar die vaak met Chenut samenwerkte, omschrijft haar in de Spaanse krant La Vanguardia als “een erg lieve en open vrouw, die met iedereen overweg kon”. Jaume Astor had vorige week nog contact met het slachtoffer en merkte toen niets abnormaals op. Het nieuws kwam voor hem dan ook als een donderslag bij heldere hemel.

Aangedaan

Familie van de Belgische vrouw bevestigde het overlijden aan de redactie van HLN, maar is te zeer aangedaan door de gebeurtenissen om verder te reageren.

Het gemeentebestuur van het toeristische kustplaatsje L’Escala heeft al zijn medeleven betuigd en houdt donderdag op de middag een minuut stilte om Annick Chenut te gedenken.

L’Escala ligt in het noordoosten van Spanje, even boven Barcelona.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be