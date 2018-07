Belgische cyberjihadist in beroep tegen veroordeling kg

14 juli 2018

11u56

Bron: Belga 0 De Belgische Tunesiër Farouk Ben Abbes gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot vier jaar celstraf voor cyberjihadisme. Dat is vernomen bij welingelichte bronnen. Een rechter in Parijs had de 32-jarige Ben Abbes begin deze maand veroordeeld voor zijn rol als beheerder van de pro-jihadsite Ansar Al-Haqq. Ook het parket, dat een zwaardere straf en de onmiddellijke vrijheidsberoving had geëist, zou volgens gerechtelijke bronnen beroep hebben aangetekend.

Ben Abbes moest zich voor de rechter verantwoorden voor zijn rol als beheerder van het jihadistische forum Ansar Al-Haqq aan het einde van de jaren 2000. Hij werd schuldig bevonden aan terroristische bendevorming en veroordeeld tot vier jaar cel, maar werd niet onmiddellijk naar de gevangenis gebracht. Door de beroepsprocedure wordt de uitvoering van de straf opgeschort. Naast Ben Abbes werden ook drie andere beheerders van de site tot celstraffen veroordeeld.

Ansar Al-Haqq was jarenlang een referentie in Franstalige jihadistische middens, die in die tijd vooral aandacht hadden voor de ontwikkelingen in Afghanistan en Pakistan. De beklaagden beweerden dat ze enkel wilden "informeren", maar de rechtbank oordeelde dat de intussen opgedoekte site wel degelijk opriep tot de jihad en strijders probeerde te rekruteren.

Ben Abbes staat ook bekend als een kennis van Fabien Clain, de Fransman die in een videoboodschap de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs opeiste.