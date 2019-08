Belgische cocaïnedealer (26) opgepakt aan grens tussen Albanië en Kosovo HR

09 augustus 2019

17u09

Bron: Albanian Daily News 0 Buitenland De Albanese politie heeft aan een grensovergang met Kosovo een Belg opgepakt. K.Q.(26) werd gezocht door Interpol, nadat hij in Antwerpen veroordeeld werd voor de handel in cocaïne.

K.Q.(26), afkomstig uit Hoei, werd opgepakt in Morina aan de grens met Kosovo. Dat melden verschillende Albanese media. “De Belgische politie startte in oktober 2017 een onderzoek naar de man”, klinkt het in een verklaring van de politie. “Dat bracht aan het licht dat K.Q. deel uitmaakt van een criminele organisatie die cocaïne verhandelt. Eind mei van dit jaar werd hij internationaal geseind.”

De gezochte drugscrimineel zal door Albanië uitgeleverd worden aan ons land.

