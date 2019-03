Belgische CEO van grootste telecomspeler in Oeganda verzet zich tegen uitzetting kg

04 maart 2019

15u28

Bron: Belga 0 De Belgische CEO van de Oegandese afdeling van gsm-operator MTN, Wim Vanhelleputte, verzet zich voor de rechtbank tegen zijn uitzetting uit Oeganda. Dat meldt de Oegandese nieuwszender NTV.

De topman was op 14 februari het land uitgezet op bevel van de minister van Binnenlandse Zaken Jeje Odongo. Volgens de CEO noemde het bevel hem als een ongewenste en verboden immigrant, hoewel hij in de 25 jaar dat hij in Oeganda woonde de wet steeds heeft gerespecteerd en geen strafblad heeft, aldus NTV.

Rechtszaak

Vanhelleputte gaf zijn advocaten de opdracht een rechtszaak aan te spannen om schadevergoedingen te eisen van de Oegandese overheid, voor illegale opsluiting, de schending van zijn recht op een eerlijke hoorzitting en rechtvaardige behandeling.



Hij zei dat hij geen kans heeft gekregen zich te verdedigen voor de minister, noch om met zijn Oegandese vrouw en hun twee kinderen te praten, meldt de zender. De CEO wil dat zijn deportatie ongedaan wordt gemaakt. Hij heeft immers een geldige werkvergunning en een visum dat in mei zou aflopen, klinkt het.



MTN, met hoofdkwartier in Johannesburg, is zo goed als enkel actief in Afrikaanse landen. In Oeganda is het met meer dan 10 miljoen klanten de grootste operator.