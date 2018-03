Belgische bus crasht op Duitse snelweg: chauffeur sterft, 5 zwaargewonden, ook 17 lichtgewonden FT & PhG

31 maart 2018

09u07

Bron: Eigen berichtgeving & BR.de 1612 In de Duitse stad Aschaffenburg is deze nacht een zwaar ongeval gebeurd met een Belgische bus van Linden Cars uit Rotselaar. De chauffeur reed kort na middernacht in op een vrachtwagen en liet het leven. Volgens Buitenlandse Zaken is er sprake van vijf zwaargewonden en zeventien lichtgewonden.

Het ongeval vond kort na middernacht plaats op de A3-snelweg in de richting van Würzburg ter hoogte van Aschaffenburg, in het uiterste noordwesten van de Duitse deelstaat Beieren. Het reisgezelschap was op weg naar Nassfeld in Oostenrijk voor een skivakantie.

Volgens de politie in Duitsland zou de buschauffeur te laat een vrachtwagen hebben opgemerkt die geladen was met glas. Die reed traag op de rechterrijstrook. De chauffeur reed met hoge snelheid achteraan in op het voertuig. Volgens de politie zou de man of vrouw het leven gelaten hebben, dat is bevestigd door de busmaatschappij zelf en intussen ook door Buitenlandse Zaken. Twee andere inzittenden die vooraan zaten, raakten zwaargewond. Onder hen de tweede chauffeur. Linden Cars zelf spreekt van vier zwaargewonden, Buitenlandse Zaken heeft het in een nieuwe balans over vijf zwaargewonden en zeventien lichtgewonden.

Gordel

"We zijn nog volop informatie aan het verzamelen en proberen eerst alle families te verwittigen. Wij hebben rechtstreeks contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers. We zullen communiceren als we alle nodige informatie hebben", klinkt het bij de busmaatschappij uit Rotselaar die ook nog kwijt kan dat er geen sprake was van paniek. In de bus zouden 46 passagiers gezeten hebben.

Reddingshelikopters moesten ter plaatse komen om de zwaargewonden naar de omliggende ziekenhuizen te brengen. Ook verschillende mugteams werden opgeroepen. Passagiers met lichte verwondingen werden door de hulpdiensten ter plaatse verzorgd en later met een vervangbus naar de dichtstbijzijnde snelwegparking gebracht voor verdere medische en psychologische hulp. De vrachtwagenchauffeur liep geen verwondingen op, maar is wel in shock. De snelweg werd meer dan drie uur lang in beide richtingen volledig afgesloten.

Volgens Duitse media hadden de meeste passagiers hun gordel om waardoor erger voorkomen werd. De busmaatschappij heeft intussen een tweede bus ter plekke gestuurd omdat sommige inzittenden toch nog willen verder reizen.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) heeft zijn medeleven betuigd. "Onze gedachten zijn bij de familie en vrienden van de overleden chauffeur. Onze ambassade in Duitsland en onze diensten in Brussel volgen alles op."

Tödlicher Unfall heute Nacht auf der #A3: Bei #Aschaffenburg ist ein Bus mit einer Reisegruppe aus Belgien auf einen #Lkw aufgefahren. Problematisch für die Retter: Teils wurde keine Rettungsgasse gebildet. pic.twitter.com/8B0IXoFqsN BR24(@ BR24) link

Reisebus kracht in #Lkw - ein Toter, viele Verletzte auf #A3. Bei Aschaffenburg ist in der Nacht ein Bus mit einer Reisegruppe aus Belgien auf einen #Lkw aufgefahren. https://t.co/Ls6zy5KDQ9 pic.twitter.com/7IlcEIc4EV BR24(@ BR24) link