Belgische bus betrokken bij ongeval met spookrijder nabij Duitse stad Mainz ADN

23 februari 2020

11u11

Bron: Belga 46 Een Belgische autocar is afgelopen nacht in Duitsland betrokken geraakt bij een ongeval op de snelweg A1, nabij de stad Mainz. Dat meldt sectorfederatie FBAA. In de bus zaten 32 mensen. Volgens lokale media kwam de 29-jarige spookrijder om het leven en werden de buschauffeurs en een tweede chauffeur afgevoerd naar het ziekenhuis.

De sectororganisatie laat weten dat de twee chauffeurs gekneld zaten en naar het ziekenhuis afgevoerd moesten worden. Aan boord waren volgens FBBA professionele chauffeurs van het bedrijf en van andere bedrijven uit de provincies Antwerpen en Limburg. Ze hadden reizigers afgezet voor een wintersportvakantie in Italië en waren samen op de terugweg naar België.

Zwaargewond

Volgens de regionale kranten Wiesbaden Kurier en Allgemeine Zeitung en de regionale openbare omroep SWR werd de 62-jarige buschauffeur zwaargewond overgebracht naar het universitair ziekenhuis van Mainz, de hoofdstad van de zuidwestelijke deelstaat Rijnland-Palts. Een tweede inzittende werd eveneens zwaargewond naar een ziekenhuis in Mainz gebracht. Zeven andere personen werden met lichte verwondingen naar ziekenhuizen in Alzey en Bad Kreuznach gebracht. Anderen kregen ter plaatse verzorging. De informatie is afkomstig van de politie.

Het ongeval vond volgens de lokale media rond 2.40 uur plaats nabij de verkeerswisselaar van Alzey, bij de plaatsen Alzey en Albig. De snelweg was tot zowat 9 uur volledig afgezet. Volgens FBAA zijn 29 chauffeurs al met een andere autocar op de terugweg. Rond de middag zullen ze aangekomen zijn. Een derde chauffeur, familie van een van de gewonden, bleef ginder.