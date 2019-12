Belgische boot redt 19 vluchtelingen die Kanaal proberen over te steken: ook baby en peuter aan boord KVDS

00u16 0 Vissers hebben 19 vluchtelingen gered die met een bootje probeerden om het Kanaal over te steken. Dat meldt de Préfecture Maritime de la Manche et de la Mer du Nord. Het ging volgens de Franse kustwacht om 17 volwassenen en twee kinderen: een peuter en een baby. De vissers kwamen uit het Nederlandse Urk aan het IJsselmeer, maar voeren onder Belgische vlag.

Het bootje met de vluchtelingen dobberde zondagavond op ongeveer zeven kilometer van Duinkerke, toen de vissers het opmerkten. De Franse kustwacht had even daarvoor om 21.16 uur een melding gekregen dat er een schip in nood was en omdat de Hennie op dat moment het dichtste bij was, werd aan dat schip gevraagd om poolshoogte te nemen.

Afgedreven

“Het was donker en je kon geen hand voor ogen zien”, aldus schipper Tiemen Klaas Wezelman in het Nederlandse radioprogramma Nieuws en Co op NOS/NTR. Toen de Nederlanders ter plaatse kwamen, bleek het bootje van de vluchtelingen al afgedreven te zijn door de sterke stroming, maar het werd toch nog gespot door het licht van een smartphone.





In het bootje van de vluchtelingen bleek 30 centimeter water te staan. De vissers namen hen aan boord, gaven hen droge kleren, eten en drinken. De Franse kustwacht nam het een kwartier later over en nam de schipbreukelingen mee naar Frankrijk. Ze zouden allemaal licht onderkoeld geweest zijn. Later werden ze overgedragen aan de Franse douane en naar Duinkerke gebracht.