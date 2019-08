Belgische bestuurder rijdt in op file in Duitsland: 4 maanden oude baby komt om, acht inzittenden gewond TT

26 augustus 2019

17u13

Bron: NordBayern.de, TVO.de 0 Bij een zwaar verkeersongeval gisterenochtend op de A3 in de Duitse deelstaat Beieren is een vier maanden oude baby om het leven gekomen. Acht andere personen raakten gewond, waarvan enkele zwaargewond. Het ongeval gebeurde toen een Belgische bestuurder (27) inreed op een file.

De Belg, die met een Audi Q7 reed, had de file op de A3 richting Frankfurt rond 7.50 uur niet opgemerkt en reed met volle snelheid in op een BMW. De ravage was enorm: door de klap vloog de BMW vooruit en werd ook nog een Ford Focus met Nederlandse nummerplaten geraakt.

De hulpdiensten kwamen na het ongeval massaal ter plaatse en brachten in totaal negen personen naar het ziekenhuis. Het kleinste slachtoffertje, een baby van amper vier maanden oud die samen met zijn 17-jarige moeder in de aangereden BMW zat, overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Ook de moeder, die volledig geklemd zat, werd in levensgevaar met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere inzittenden en vier van de vijf inzittenden van de Belgische Audi raakten (licht)gewond, melden Duitse media. De bestuurder bleef ongedeerd, ook in de Ford vielen geen gewonden.

De A3 werd in de richting van Frankfurt vier uur lang afgesloten om de hulpdiensten hun werk te kunnen laten doen. In de richting van Nürnberg werd de snelweg een uur lang afgesloten. Ook een helikopter kwam ter plaatse om luchtopnames van het ongeval te kunnen maken voor het onderzoek.