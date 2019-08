Belgische bestuurder opgepakt die als kamikaze grens tussen Marokko en Spanje over scheurt KVDS

16 augustus 2019

08u51 6 Een Belgische bestuurder zit in Spanje in de cel nadat hij met zijn wagen als een ware kamikaze de grens tussen Marokko en Spanje overstak. Dat meldt de lokale krant Ceuta Actualidad. Op beelden is te zien hoe de man ervandoor gaat, terwijl de politie toesnelt.

Het incident zou dinsdagnamiddag gebeurd zijn, volgens de krant. M.H. zou vanuit Marokko de grens met Spanje hebben willen oversteken aan Ceuta. Dat is een Spaanse enclave aan de Afrikaanse kant van de Straat van Gibraltar. De man probeerde de controles te ontlopen door plots gas te geven en de grenspost voorbij te scheuren. Dat lukte, maar hij raakte niet ver.

Terwijl hij met hoge snelheid over de Av. Martínez Catena reed, zette de politie de achtervolging in. Ter hoogte van het strand van El Chorrillo slaagden enkele politiewagens erin om de Volkswagen de pas af te snijden. De Belg reed daarop in op de politie, met flink wat schade tot gevolg.





M.H. klom daarop uit zijn wagen en bedreigde de agenten met een mes van 35 centimeter. De politie had de grootste moeite om hem te overmeesteren, maar slaagde daar uiteindelijk wel in. De man werd opgesloten in de cel op beschuldiging van bedreigingen en kan niet onder borg vrijkomen.