Belgische backpacker (27) sterft tijdens watermeloenen plukken in Australië DJG

08u35

Bron: 7 News Townsville 4 thinkstock Een 27-jarige rugzaktoerist uit België is woensdagochtend overleden nadat hij in elkaar zakte op een boerderij in Ayr, Queensland, Australië. De man was dinsdag watermeloenen aan het plukken op een boerderij bij temperaturen rond de 31 graden. Vermoedelijk is hij ten gevolge van een hitteslag ingestort.

Hij werd naar het ziekenhuis in Ayr gebracht, waarna hij overgebracht werd naar Townsville, waar hij een dag later overleed. Over de identiteit van de man is voorlopig niks meer geweten.

"De familie van de man is gecontacteerd, men moet nog een autopsie uitvoeren om de precieze doodsoorzaak te bekijken, maar er wordt ervan uitgegaan dat het een gevolg van de hitte was", aldus inspecteur Leonie Steyger van de lokale politie.