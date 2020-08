Belgische auto klemgereden in Breda na achtervolging vanuit Brecht: koffer gevuld met vier tassen marihuana en contant geld Erik Luiten Sander Bral HR

11 augustus 2020

12u26

Bron: BN De Stem 216 BRECHT/BREDA Na een lange achtervolging vanuit het Antwerpse Brecht zijn maandagavond twee mannen aangehouden op het Monseigneur Nolensplein in Breda. De Belgische politie kreeg hulp van Nederlandse agenten. De auto, waarin maar liefst 27 kilogram marihuana zat, werd op het plein klemgereden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De federale wegpolitie van Antwerpen zette op de E19 ter hoogte van Brecht de achtervolging in omdat agenten vermoedden dat het om een drugstransport ging. De auto, met Belgisch kenteken, stak de grens over en reed over de A16 naar Breda. Op het plein aangekomen sprong een man uit de auto, waarna het voertuig crashte. De twee inzittenden, een 21-jarige man uit Breda en een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, probeerden te vluchten, maar werden in de omgeving al snel aangehouden door agenten.

Zwarte tassen

De kofferbak van de auto stond tijdens het onderzoek een tijd open. Omstanders melden dat ze daar een viertal grote zwarte tassen in zagen liggen. De auto is onder begeleiding van politie naar het bureau aan Mijkenbroek gereden voor verder onderzoek. “Na doorzoeking van de auto bleek er 27 kilogram marihuana in te liggen. Ook is een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen”, bevestigt de federale politie.

Tijdens de achtervolging ondersteunde een politiehelikopter. De drugs en de auto zijn in beslag genomen. De twee mannen zijn overgebracht naar het politiecellencomplex voor verhoor en verder onderzoek. Ze worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.