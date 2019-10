Belgische auto “beschoten” in Terneuzen, eigenaar (30) opgepakt voor openstaande celstraf Redactie

27 oktober 2019

11u48

Bron: PZC 0 Een Belgische auto is gisterenavond mogelijk beschoten op de Meester F.J. Haarmanweg in Terneuzen. De politie doet onderzoek na een melding van een schietincident. De eigenaar van de auto is opgepakt, hij had nog een celstraf openstaan.

Rond 22.45 uur meldde de 30-jarige man dat er op zijn auto was geschoten. Volgens de man gebeurde dat op de Meester F.J. Haarmanweg. Hij reed vervolgens naar het Rozenpark. Een politiemacht spoedde zich naar het Rozenpark. Daar werd de omgeving afgezet. Ook de Haarmanweg werd afgezet voor het verkeer.

Agenten onderzochten de auto. Een zijruit van de auto was kapot, maar verder was er geen schade. Op het eerste gezicht waren er geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk was geschoten op de auto. Het voertuig is daarom in beslag genomen voor verder onderzoek.

De man heeft aangifte gedaan. Op het bureau bleek dat hij nog een celstraf had openstaan. Hij is aangehouden.

In de woning aan het Rozenpark, waar de man verbleef, vond de politie materialen voor een wietkwekerij. Ook troffen agenten 78 gram henneptoppen aan. De spullen zijn vernietigd. Rond 1.30 uur werd het onderzoek afgerond. De Meester F.J. Haarmanweg kon een uur na de melding al worden vrijgegeven.