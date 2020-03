Belgische Anne Marie ziet eerste gasten annuleren voor haar appartement in Noord-Italië: “De paniek grijpt razendsnel om zich heen” Aylin Koksal

02 maart 2020

18u55 2 Anne Marie Vlaeminck uit Waregem woont al zes jaar in Jeançeyaz, een dorpje in Noord-Italië. De Belgische verhuurt er een appartementje via AirBnb. “Normaal is mijn stekje tot eind maart volgeboekt, maar deze week hebben mijn gasten afgezegd”, vertelt ze.

“Het sneeuwt, de bergen kleuren wit, de uitzichten zijn magisch, het skiseizoen is hier volop aan de gang. En toch is er buiten geen kat te bespeuren”, vertelt Anne Marie Vlaeminck vanuit Jeançeyaz, een dorpje met welgeteld 65 inwoners. Zij kocht er een appartement dat ze via AirBnb aan vakantiegangers verhuurt. “Tot eind maart is mijn stekje gewoonlijk volgeboekt. Maar het coronavirus begint zijn tol te eisen. Mijn gasten hebben deze week afgezegd.”

Nochtans is de regio - tot nu toe - virusvrij. “De paniek grijpt razendsnel om zich heen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, vertelt Anne Marie. “Ik heb vandaag niemand buiten gezien, behalve een paar lokale boeren.” Ook de apotheken lopen er leeg. “Er liggen geen antibacteriële handgels of maskers meer in de rekken en die worden ook niet meer aangevuld. Mensen komen niet naar buiten, tenzij het echt nodig is. Vooral de ouderen raken in paniek. Zij weten dat ze meer risico lopen dan jongere mensen.”

Anne Marie’s AirBnb ligt op amper 50 km van de Mont-Blanc. “Mijn stekje kost 35 euro per nacht, per persoon. Als twee mensen hier een week verblijven, is dat ruim 500 euro extra inkomen”, zegt ze. De Belgische is daar een lokale gids. “Het is helemaal mijn ding. Ik laat mijn gasten graag kennismaken met de regio. Maar nu hebben gasten op het laatste moment afgezegd. Uit angst voor de uitbraak, vrees ik. Ik zit hier dus een week zonder mensen, best triest”, zegt Anne Marie. “Voor de komende weken heeft tot nu toe niemand geannuleerd. Het wordt nog afwachten. Ik hou mijn hart vast."