Belgische anesthesiste veroorzaakt dood van zwangere vrouw: “Alcoholisme was niet te verzoenen met mijn werk” SVM

08 oktober 2020

15u56

Bron: Belga 0 “Alcoholisme was niet te verzoenen met mijn werk.” Dat gaf Helga Wauters (51) toe op de eerste dag van haar proces in het Franse Pau. De Belgische anesthesiste staat terecht voor onvrijwillige doodslag na de tragische dood van een 28-jarige zwangere vrouw op de kraamafdeling waar ze werkte in september 2014. “I k zal dit overlijden mijn hele leven met me meedragen", klonk het.

De anesthesiste las een verklaring voor zonder de familie van slachtoffer Xynthia Hawke (28) een blik te gunnen.

"Ik vermoed dat men de volledige schuld van dit drama in mijn schoenen zal schuiven", merkte Wauters op. Opmerkelijk: zij was net diegene die in de loop van het onderzoek haar eigen verantwoordelijkheid vaak minimaliseerde. Zo wees ze op de gebrekkige communicatie tussen de medewerkers op de operatieafdeling.

De verdachte legde uit dat ze haar alcoholisme nog steeds niet onder controle heeft. “Maar ik wil me zeker niet voordoen als een slachtoffer. Voor de rest van het proces (dat tot morgen duurt; nvdr) zal ik zwijgen.” De Belgische riskeert tot drie jaar celstraf. De vrouw, die vrij is onder voorwaarden, woont bij haar ouders in België.

Op 26 september 2014 stapelde ze onder invloed van alcohol de medische fouten op bij de keizersnede. Dat staat te lezen in de aanklacht.

Dokter Wauters, die van wacht was, had Hawke in de namiddag een epidurale gegeven. Maar omdat de bevalling moeilijk verliep, was een dringende keizersnede noodzakelijk. Toen ze terugkeerde naar het werk, rook ze volgens getuigen naar alcohol.

Toen de baby rond 22.20 uur geboren werd, liep alles fout. "Xynthia werd wakker en begon te bewegen. Ze moest overgeven. Ze verzette zich en slaagde erin om de beademingsbuis los te trekken", getuigde een officier van de gendarmerie voor de rechtbank.

Experten getuigden ook dat de dokter, die nog maar een tiental dagen in dienst was bij de privékliniek, de spijsverteringskanalen had geïntubeerd in plaats van de luchtwegen. Daarna gebruikte ze een beademingsballon zonder zuurstof in plaats van de beademingsmachine omdat ze niet wist hoe ze die moest gebruiken.

De jonge Britse stierf vier dagen later aan de gevolgen van een hartstilstand. Ze heeft haar baby, die gezond en wel ter wereld kwam, nooit gezien.

Wauters was volgens een onderzoeker van de gendarmerie een "briljante" studente. Haar vader was een gynaecoloog en haar moeder econoom. Ze raakte zwaar verslaafd aan alcohol na de scheiding van haar partner in 2005. In België was ze vanwege ernstige fouten twee keer ontslagen. Ook die werden gelinkt aan haar alcoholgebruik. De Orde der artsen kreeg daar echter nooit wat van te horen.