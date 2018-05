Belgische ambassades in Zuidoost-Azië krijgen eigen frietkot: "Frieten zijn van ons" SVM

16 mei 2018

17u46

Bron: Belga 3080 Vijf Belgische ambassades in Zuidoost-Azië krijgen een eigen frietkot, waarmee ze op evenementen kunnen uitpakken om de Belgische friet te promoten. "Frieten zijn van ons", aldus Romain Cools van Belgapom.

Belgapom, de beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel, voert al enkele jaren actie om België in de markt te zetten als hét frietland. Het reist daarvoor de wereld rond met de 'James Bint- Buy Belgian fries'-campagne. Ook in Vietnam nu dus, waar Vlaams minister-president Geert Bourgeois een economische zending leidt.

Zuidoost-Azie kent voornamelijk lange Amerikaanse frieten, die worden verkocht als 'french fries' of chips. De campagne moet de Vietnamezen overtuigen van de kwaliteit van de Belgische friet en ons land promoten als het frietland bij uitstek.

"Geen link met ons land"

"De frietjes die ze nu eten, bijvoorbeeld bij fastfoodketen McDonald’s, zijn slap en smaakloos", aldus Cools. "De Amerikanen noemen die smalle frietjes 'French fries’. Een link met ons land is er dus niet."

Daarom krijgen vijf ambassades in de regio -Maleisië, de Filipijnen, Indonesië, Thailand en Vietnam- elk hun eigen frietkot waarmee ze op allerlei evenementen campagne kunnen voeren. Dat is dringend nodig, aldus Cools. "Hier liggen diepvriesfrieten in de winkel met een Amerikaanse vlag op, terwijl ze gewoon uit België komen."