Belgische ambassade in Bolivia vraagt Belgen om voedsel in te slaan TT

09 november 2019

18u09

Bron: Belga 1 De situatie na de presidentsverkiezingen in Bolivia blijft gespannen. In die mate zelfs dat de Belgische ambassade in Lima, die zich ontfermt over de Belgen in Bolivia, Peru en Ecuador, een mail gestuurd heeft naar de landgenoten om hen aan te manen voldoende voedsel, water en benzine te voorzien.

In Bolivia braken protesten uit nadat huidig president Evo Morales tot winnaar van de presidentsverkiezingen werd uitgeroepen. De oppositie, die tekenen van fraude ziet, eist zijn ontslag. In drie steden in het land, Cochabamba, Sucre en Santa Cruz, sloegen agenten gisteren zelfs aan het muiten tegen de president. Vandaag sloten ook agenten in de hoofdstad Lima zich daarbij aan. Zelfs de paleiswachten demonstreerden mee, waardoor het presidentiële gebouw vandaag niet beschermd wordt.

"De huidige situatie in Bolivia blijft onstabiel en verward", zo luidt het in een mail van de ambassade. "Daarom heeft de Belgische ambassade in Lima besloten om de Biometrische Missie 2019, die van 18 tot 22 november in La Paz en Santa Cruz zou plaatsvinden, tot nader order uit te stellen."

"De veiligheidsmaatregelen zijn nog steeds van kracht: vermijd vergaderingen, demonstraties en plaatsen waar veel volk is, respecteer de instructies en aanbevelingen van de lokale autoriteiten (...) Zorg voor een voorraad water, voedsel en benzine."

Spanje geeft zijn landgenoten in Bolivia dezelfde raad.