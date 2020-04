Belgische (70) zwerft wekenlang rond tijdens lockdown in Italië tot agent haar te hulp schiet HR

12 april 2020

19u35

Bron: Il Mattino, Il Messagero, Il Caffè 4 Buitenland Een Belgische vrouw (70) heeft wekenlang hulpeloos rondgezworven in Italië, terwijl dat door de corona-lockdown helemaal op slot zit. “Ze wachtte op het einde van de pandemie”, melden Italiaanse media. Uiteindelijk schoot een politieagent haar te hulp.

De vrouw, een voormalige advocate uit het Brusselse, zou nog fit zijn voor haar leeftijd en is blijkbaar ook avontuurlijk aangelegd. Ze maakt graag lange en verre reizen. Ze verliet zowat anderhalve maand geleden het thuisfront om met haar Skoda Roadster eerst doorheen Europa te reizen, om in Afrika uit te komen.

De Brusselse vertrok eerst richting Frankrijk. Van daaruit ging het verder naar Ligurië, in het noorden van Italië. Daar barstte rond die periode echter de coronacrisis uit. Op 10 maart kondigde de Italiaanse regering een strenge lockdown af. Mensen mochten zonder goede reden hun huis niet meer verlaten.

Boetes

Toch zette Noëlle (70) haar reis verder, hoewel ze door de lockdown eigenlijk geen kant meer op kon. Ze reed van de ene plek naar de andere en leefde en sliep in haar wagen. Op minstens twee plaatsen kreeg ze een boete, omdat ze geen geldige reden had om onderweg te zijn.

Na anderhalve maand ronddwalen, installeerde ze zichzelf aan de oever van een meer in Castel Gandolfo, een kleine stad op 30 kilometer van Rome, in de heuvels, waar de paus zijn buitenverblijf heeft. “Een betoverende plek”, volgens de vrouw. Maar ook daar kreeg ze bezoek van de politie.

Bezorgde agent

Agent Mauro Masnaghetti besloot haar echter geen boete te geven. Omdat ze in precaire omstandigheden leefde en niet de minste hygiënische voorziening had, was hij vooral bezorgd. Hij contacteerde de Belgische ambassade en kwam te weten dat de vrouw hulp nodig had. Haar kinderen bleken op zoek naar haar.

Nadat de agenten de vrouw iets te eten en drinken gaven, begeleidden ze haar naar een hotel in Rome, geregeld door de ambassade. Daar kon ze zich opfrissen terwijl ze wachtte op een terugvlucht naar België. Ook voor haar wagen werd een oplossing gezocht, zodat die haar nog terugbezorgd kan worden.

