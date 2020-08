Belgische (59) gaat op sandalen wandelen in bergen en verdwaalt: reddingsdienst rukt uit

KVDS

07 augustus 2020

14u59

Bron: Laumat, Tips

Hulpdiensten in Oostenrijk zijn woensdag uitgerukt om een Belgische vrouw (59) te redden. Dat melden lokale kranten. Ze was rond 14.30 uur op sandalen aan een bergwandeling begonnen in Hinterstoder - in het centrum van het land - en liep verloren.