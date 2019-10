Belgische (35) probeert 2 kilo coke te smokkelen van Venezuela naar Frankrijk: 13 maanden cel HAA

24 oktober 2019

15u23

Bron: Belga 0 Een 35-jarige Belgische vrouw heeft in Venezuela 13 jaar en 4 maanden cel gekregen voor cocaïnehandel. Dat meldt de lokale krant Panorama.com.ve.

Camille B.L. wou op 19 september 2018 twee kilogram cocaïne naar Frankrijk smokkelen, maar onze landgenote viel door de mand. Bij de bagagecontrole in de internationale luchthaven Simon Bolivar de Maiquetia, de belangrijkste van Venezuela, stelden de ordediensten vast dat er twee grote verdachte boeken in haar koffers zaten. In elk van de boeken werd 1 kilo cocaïne ontdekt. B.L. werd meteen opgepakt.