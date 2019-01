Belgische (32) vrouw door zes Tunesiërs ontvoerd in Sanremo: “Vastgebonden aan bed en twee maanden lang verkracht” HR

07u19 0 Het Italiaanse gerecht voert een onderzoek weerzinwekkende feiten waarvan een Belgische vrouw (32) slachtoffer is geworden in Sanremo. “Zes Tunesiërs worden ervan beschuldigd dat ze de vrouw ontvoerden”, klinkt het. “Ze bonden haar met touwen vast aan een bed en verkrachtten haar twee maanden lang.”

De gruwel speelde zich af in een huis in de badplaats Sanremo tijdens de winter van 2017, in januari en februari. Het verhaal werd recent aan het licht gebracht in een krant, verbonden aan La Stampa.

Uit een reconstructie blijkt dat het nietsvermoedende slachtoffer haar latere aanranders op 10 januari 2017 zelf benaderde. De vrouw, die een verblijfplaats heeft aan de Franse Côte d’Azur, wilde drugs van hen kopen. Ze wist echter niet dat de mannen haar in de val zouden lokken.

Vastgebonden op bed

De Tunesiërs slaagden er in hun slachtoffer af te zonderen. De mannen, één van 50 jaar, twee van 32, de rest 38, 30 en 23 jaar, namen de vrouw mee naar het huis van een van hen. Daar bonden ze hun slachtoffer met touwen vast aan een bed en verkrachtten haar.

Om er helemaal zeker van te zijn dat ze niet zou ontsnappen, bewaakten ze hun slachtoffer. Door haar bewakers werd ze telkens opnieuw gebruikt als seksslaaf. Maar daar bleef het niet bij.

De Tunesiërs zagen in de vrouw immers ook een mogelijke bron van inkomsten door haar in te zetten als prostituée. Daarop lieten ze de vrouw ook door andere mannen misbruiken, tegen betaling. Zo ging het twee maanden lang. Of de vrouw er na die periode zelf in slaagde te ontsnappen, of de mannen haar hebben laten gaan, is niet duidelijk.

Volgende week, op 25 januari, getuigt de vrouw tijdens een speciale hoorzitting voorafgaand aan het proces. Dan moeten meer details over het misbruik duidelijk worden. De zes Tunesiërs zouden momenteel aangehouden zijn. De aanklachten tegen hen zijn ontvoering, seksueel misbruik in groep, uitbuiting en medeplichtigheid aan prostitutie.