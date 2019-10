Belgisch-Turkse rapper ‘BizzyBlaza’ strijdt met Erdogan in Syrië ES

13 oktober 2019

16u01 59 Tussen de strijders langs Erdogans zijde, die begin deze week Noord-Syrië binnenvielen, zou ook een Belg zitten. Het gaat over de Belgisch-Turkse rapper ‘BizzyBlaza’, die in 2018 nog te gast was bij radiozender MNM. Dat maakt hij zelf bekend op zijn Facebook- en Instagrampagina.

Bissy Owa, beter bekend als de jonge rapper BizzyBlaza, kondigde op 16 augustus van dit jaar al aan dat hij aan de zijde van Erdogan zou strijden. “Aangezien ik word ingezet om te gaan strijden aan de Syrische grens is er een kans dat ik niet meer terugkom”, zei hij onder andere.

Wanneer de rapper juist richting Turkije vertrokken is, is niet bekend. Wel heeft hij de afgelopen weken enkele foto’s in legeruniform op zijn Instagrampagina gepost en zou hij op dit moment aan de Turkse zijde meevechten in Noord-Syrië.

Heel wat Turken met de Belgische nationaliteit doen nog steeds hun legerplicht in Turkije. De rapper is daar een van.

Eerdere extreme uitspraken

De rapper was in mei nog te gast op radiozender MNM om zijn nieuwe clip ‘Money tot de dood’ te presenteren. Dat liep echter uit de hand wanneer hij extreme uitspraken deed over de problematiek rond de Palestijnen. Hij werd vervolgens uit de live-zending gehaald.