Belgisch toerist (54) gewond bij brand in mobilhome in Italië KVDS

21 juli 2019

19u12

Bron: Quotidiano di Puglia, Corriere Salentino, Telerama News, Lecce Sette 4 Een Belgische man (54) is gewond geraakt bij een brand in zijn mobilhome toen hij met vakantie was in Italië. Dat melden verscheidene Italiaanse media.

De brand brak rond 21 uur gisteravond uit in Alliste, een gemeente in de hiel van Italië. Volgens de krant Quotidiano di Puglia stond de mobilhome geparkeerd in de tuin van een vakantiewoning. Die zou toebehoren aan de partner van de man. Een kortsluiting zou aan de basis liggen van het incident.





De man probeerde te voorkomen dat het vuur zich zou verspreiden, maar raakte daarbij gewond. Hij werd met brandwonden aan de benen overgebracht naar het Perrino-ziekenhuis in Brindisi, maar zou er niet erg aan toe zijn. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te doven. Van de camper blijft nog amper iets over, zo tonen beelden in de krant Corriere Salentino.