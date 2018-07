Belgisch spoor rond kinderporno leidt naar Duitsland SVM

19 juli 2018

15u55

Bron: Belga 3 Na de vondst van kinderpornografie bij een man in het zuiden van Duitsland voert de politie een onderzoek tegen 23 andere verdachten uit binnen- en buitenland. Ze zouden kinderpornografisch materiaal op het internet geruild hebben.

De bal ging aan het rollen toen de Belgische politie een onderzoeksprocedure was opgestart tegen een landgenoot. Die had kinderpornografie uitgewisseld met een man uit de omgeving van Lörrach in de Zuid-Duitse deelstaat Baden-Württemberg.

Elf van de verdachten wonen in Duitsland, de overige twaalf zijn afkomstig uit het buitenland. De Duitse federale politie speelde haar bevindingen door naar de betrokken landen.

De speurders waren op het spoor van de verdachten gekomen door de analyse van chatgesprekken. Bij een huiszoeking in het district Lörrach trof de politie veel bewijsmateriaal aan.