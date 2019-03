Belgisch politiek activist opgepakt in India kv

28 maart 2019

17u19

Bron: Reuters 0 De politie van de Indiase deelstaat Jharkhand heeft politiek activist Jean Drèze gearresteerd. De Belgisch-Indiase econoom werd opgepakt omdat hij in een dorp een openbare bijeenkomst bijwoonde over voedselveiligheid die georganiseerd werd door een zelfhulporganisatie. Dat bevestigen zowel Drèze als de autoriteiten vandaag.

Volgens de lokale autoriteiten hadden Drèze en twee andere activisten geen toestemming om de bijeenkomst te organiseren. Bedoeling van de meeting was om armen te helpen om toegang te krijgen tot gesubsidieerde voeding die voorzien wordt door de overheid.

“Drèze en anderen werden na een ondervraging vrijgelaten”, bevestigde Harsh Mangla, adjunct-commissaris voor het district Garhwa aan Reuters. Drèze zegt dat de organisatoren tien dagen geleden al een aanvraag hadden ingediend om de bijeenkomst te mogen organiseren, maar de autoriteiten hadden niet op het verzoek gereageerd.



Drèze is de zoon van de Belgische econoom Jacques Drèze. Hij woont al sinds 1979 in India en houdt zich bezig met maatschappelijke thema’s zoals hongersnood en sociale ongelijkheid. Hij geeft momenteel les aan de universiteit van Ranchi, de hoofdstad van Jharkhand, en is getrouwd met Bela Bhatia, een Indiase schrijfster, politiek activiste en advocate.

Hongerdoden

“De bijeenkomsten die in dorpen georganiseerd worden door verschillende zelhulpgroepen en andere vrijwilligersorganisaties spelen een cruciale rol in de voedselgarantie voor de armen in Jharkhand”, zegt Drèze. In de staat maken gesubsidieerde voedingsmiddelen en de uitkering van pensioenen vaak het verschil tussen leven en dood, beklemtoont de econoom.

Vorig jaar kwamen volgens Reuters minstens veertien mensen om van de honger in Jharkhand, een van de armste en meest onderontwikkelde staten van India. De activisten beweren dat de sterfgevallen het gevolg zijn van de beslissing van de autoriteiten om de oude handgeschreven rantsoenkaarten te vervangen door biometrische kaarten, om op die manier profiteurs te kunnen uitsluiten.

Oppositiepartijen vragen al langer aandacht voor het probleem van hongersnood in Jharkhand, dat bestuurd wordt door de Bharatiya Janata-partij van premier Narendra Modi. Oppositieleden en politiek activisten beschuldigen de regering van Modi van pogingen tot inperking van de vrijheid van meningsuiting en hekelen hun hard optreden tegen afwijkende meningen.