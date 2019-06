Belgisch-Nicaraguaanse studente geneeskunde Amaya Coppens vrijgelaten FVI KVDS

11 juni 2019

16u18

Bron: Belga 4 In Nicaragua is de Belgische-Nicaraguaanse studente geneeskunde Amaya Coppens (24) vrijgelaten, zo hebben het Spaanse persbureau EFE, de krant La Prensa en het Franse persbureau AFP gemeld. Een familielid heeft het nieuws aan persbureau Belga bevestigd. Sinds september zat Coppens opgesloten in het Centraal-Amerikaanse land, omdat ze met andere studenten betoogde tegen de Nicaraguaanse president Daniel Ortega.

Coppens (24) is thuisgekomen in haar woning in Esteli in het noorden van Nicaragua, aldus het familielid bij Belga. Ze was vergezeld van haar broer. Een honderdtal mensen verwelkomde haar met spandoeken.

Protesten

De Belgisch-Nicaraguaanse studente geneeskunde, die een Belgische vader en een Nicaraguaanse moeder heeft, nam vorig jaar deel aan grootschalige protesten tegen president Daniel Ortega. Aanleiding was de hervorming van het socialezekerheidsstelsel in het Latijns-Amerikaanse land, maar de actievoerders gingen al snel het vertrek van Ortega eisen. Coppens eiste bij die protesten een hoofdrol op.





De manifestaties werden hardhandig neergeslagen, wat aan minstens 325 mensen het leven zou hebben gekost. Volgens oppositiebewegingen zouden er toen ook tussen de 600 en 800 tegenstanders van Ortega gevangengenomen zijn. Zelf riskeerde Coppens 50 jaar cel. (lees hieronder verder)

Samen met zeven andere gedetineerden begon Amaya op 27 februari een hongerstaking. In een communiqué legden de acht gedetineerden toen uit waarom ze in hongerstaking gegaan zijn. Ze verwezen daarvoor onder meer naar het feit dat ze gebruikt worden als “pionnen in de lopende onderhandelingen”.

Europarlementslid Mark Demesmaeker die haar destijds als eerste Belg ging opzoeken zei: “Zo sluit je een dier nog niet op.”

Beelden

Andere mensen die vandaag vrijkwamen zijn onder meer de journalisten Miguel Mora en Lucía Pineda. Op sociale netwerken circuleren beelden waarop te zien en te horen is hoe vrijgelaten opposanten “Nicaragua” en “gerechtigheid” roepen bij het verlaten van de gevangenis in een minibus van het Rode Kruis.

Gisteren werd in Nicaragua al een vijftigtal politieke gevangenen vrijgelaten op basis van een zaterdag gestemde amnestiewet. De oppositie is tegen de wet, want ze ziet er een manier in om druk te blijven uitoefenen op tegenstanders van de regering van president Ortega.