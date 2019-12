Belgisch-Nicaraguaanse studente Amaya Coppens vrijgelaten in Nicaragua NLA

30 december 2019

17u39

Bron: Belga 0 In Nicaragua is de Belgisch-Nicaraguaanse activiste Amaya Coppens vrijgelaten. Dat melden plaatselijke media vandaag.

Coppens werd in november samen met een tiental andere mensen opgepakt in Nicaragua omdat zij water wilden brengen naar een kerk waar familieleden van politieke gevangenen in hongerstaking waren gegaan. In juni was ze net vrijgelaten na negen maanden gevangenschap.

De Belgisch-Nicaraguaanse studente geneeskunde, die een Belgische vader en een Nicaraguaanse moeder heeft, is een van de prominente figuren bij het protest tegen de regering van Daniel Ortega.