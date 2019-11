Belgisch-Nicaraguaanse studente Amaya Coppens opnieuw gearresteerd Redactie

15 november 2019

12u21 0 De Belgisch-Nicaraguaanse studente Amaya Coppens is opnieuw gearresteerd door de politie in Nicaragua. Dat meldt de RTBF. Haar nicht Anne Van Hove bevestigt het nieuws aan Belga.

Volgens lokale media en het Twitter-account van de oppositiecoalitie Unab is Coppens samen met een tiental andere leden van deze coalitie gearresteerd in de stad Masaya. De groep werd omsingeld door de politie toen ze water naar een kerk bracht voor families van politieke gevangenen in hongerstaking.

De coalitie eist het vertrek van de regering van Daniel Ortega, en nam deel aan grootschalige protesten tegen de president. Coppens zat eerder al vast als politiek gevangene voor haar deelname aan die protesten. In juni werd ze na 9 maanden gevangenschap vrijgelaten.



Nu zou ze dus opnieuw opgepakt zijn. “Ze werd rond 11.30 uur lokale tijd door de politie naar het centrum van El Chipote gebracht, een tijdelijk detentiecentrum dat erom bekendstaat een martelcentrum te zijn”, zegt haar vader, Frédéric Coppens, aan de RTBF. “Amaya en enkele andere opgepakte mensen worden momenteel ondervraagd.”