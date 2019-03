Belgisch-Nederlandse samenwerking loont: plofkraakmateriaal gevonden in Amsterdamse woning Redactie

29 maart 2019

17u36

Bron: AD.nl 0 In een woning in Amsterdam heeft de Nederlandse politie gisteren een grote hoeveelheid materialen in beslag genomen die gebruikt worden bij plofkraken. Daaronder ook ‘pizzaschijven’, platte explosieven waarin flitspoeder zit. De inval gebeurde op verzoek van de Belgische autoriteiten.

In de woning werden dertien ‘pizzaschijven’ aangetroffen die met een stok in een geldautomaat kunnen worden geschoven. Vijf schijven stonden op scherp en zijn door de Nederlandse ontploffingsdienst (EOD) onschadelijk gemaakt. In één pizzaschijf zit zo'n 400 tot 500 gram flitspoeder of explosief materiaal waardoor het een enorm vernietigende kracht heeft. De politie onderzoekt of deze ‘pizzaschijven’ in verband kunnen worden gebracht met de recente plofkraken in Amsterdam.



De inval in de woning gebeurde op verzoek van de Belgische autoriteiten, aangezien we hier ook al te maken kregen met zulke plofkraken. Twee mannen van 35 en 56 jaar uit Amsterdam zijn aangehouden. Er ging een langdurig onderzoek naar de 56-jarige verdachte aan vooraf waarbij de Belgische en Nederlandse politiediensten intensief samenwerkten.

Daders vluchtten juichend

De recherche onderzoekt nog of de aangehouden verdachten en de aangetroffen materialen in verband kunnen worden gebracht met een serie plofkraken in Amsterdam. Bij een recente plofkraak in februari was op beelden te zien dat de daders juichend op een scooter wegreden. Tussen eind oktober 2018 en begin februari 2019 zijn twaalf pogingen gedaan om een plofkraak te plegen op een geldautomaat in de Nederlandse stad.

