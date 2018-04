Belgisch leger verhoogt aanwezigheid in Afghanistan HA

10 april 2018

14u02

Bron: Belga 0 Zoals ons land beloofde aan de NAVO, heeft het Belgisch leger zijn aanwezigheid in Afghanistan opgekrikt. Sinds begin april is een detachement "multi-sensor" aan de slag, dat instaat voor de bescherming van de luchthaven van Mazar-i-Sharif, in het noorden van het land.

Het zowat veertigkoppige peloton komt hoofdzakelijk van het bataljon Istar ("Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance") uit de kazerne van Heverlee bij Leuven, zegt luitenant-kolonel Bruno Van Loo, korpschef van die eenheid.

De militairen zijn uitgerust met radarapparatuur, nachtkijkers en mini-drones. Ze maken deel uit van een internationaal detachement onder Nederlands bevel dat de omgeving bewaakt van kamp Marmal, aan de luchthaven van Mazar-i-Sharif. Die wordt gebruikt door de troepen van de NAVO-missie Resolute Support.

Door de Belgische versterking is het aantal landgenoten in de noordelijke stad verhoogd naar ongeveer zeventig. Ze is voorzien voor een periode van twee jaar, al wordt het veertigtal nieuwkomers volgend jaar afgelost.

Het sturen van het extra peloton kreeg vorig jaar groen licht van de ministerraad. De beslissing kwam er op vraag van de Verenigde Staten en de NAVO.