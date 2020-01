Belgisch kopstuk internationale drugshandel verdwijnt voor 10 jaar in gevangenis HR

23 januari 2020

18u26

Bron: Eigen berichtgeving, Nova Varna, Monitor 14 Drugs Curt Middeldorp, een 56-jarige Belg, verdwijnt voor 10 jaar in een Bulgaarse cel. Samen met zijn Nederlandse kompaan Robert Piseni (51) smokkelde hij minstens 16 ton grondstoffen voor de aanmaak van xtc en amfetamine. Ze hadden ook plannen om grote hoeveelheden cocaïne te smokkelen vanuit Colombia. “Hij is een dikke vis”, bevestigen bronnen binnen justitie aan HLN.

Het onderzoek naar wellicht de grootste drugszaak ooit in Bulgarije startte op 10 februari 2017 na een tip een douanier uit de haven van Varna, melden Bulgaarse media. Daarop volgde een controle van een container die per schip vanuit Laos, via Vietnam, aankwam in de havenstad Varna. Om van daaruit naar Nederland te varen.

Volgens documenten moest de container 14.400 liter schoonmaakmiddelen vervoeren. Er bleek er echter 5.000 liter grondstoffen bij te zitten voor de aanmaak van MDMA, de werkzame stof in xtc-tabletten.

Xtc-labo’s

De lading moest terechtkomen bij xtc-labo’s in België en Nederland. Samen met Interpol en het Belgische en Nederlandse gerecht besloot de Bulgaarse politie de container door te laten voor “gecontroleerde aflevering”. Zo wou men andere betrokkenen bij de smokkel identificeren.

De Nederlander Robert Piseni, die opereerde vanop een landgoed in Spanje, en de Belg Curt Middeldorp, zetten hun handeltje dus verder, zonder dat ze wisten dat de politie hen op de hielen zat. Korte tijd later ontdekten de Bulgaren nog verschillende drugstransporten, opnieuw met aanmaakstoffen voor amfetamines. Deze keer vertrok alles in Shanghaï, om daarna opnieuw via Varna naar Nederland te reizen.

De deelnemers aan het criminele netwerk werden vervolgens uitgenodigd op het landgoed van Piseni in Spanje. Daar vond een belangrijke vergadering plaats, over de opstart van een nieuwe aanvoerlijn. Die zou cocaïne verschepen vanuit Colombia, via Peru naar Varna (Bulgarije), en van daar naar de lage landen.

De Belg Curt Middeldorp regelde vanuit Varna de hele logistieke keten. Hij zorgde voor mensen die documenten vervalsten en regelde contacten met transportbedrijven.

Daarvoor kreeg hij hulp van een Bulgaarse vrouw. Die zou hij in ons land in de gevangenis hebben leren kennen. Samen hadden ze een bedrijf opgericht in Varna. “Middeldorp is in ons land bekend voor verschillende drugsfeiten”, vertellen bronnen binnen Belgische justitie. Hij liep al verschillende veroordelingen op.

Zowel Curt Middeldorp als Robert Piseni werden deze week in Bulgarije veroordeeld tot 10 jaar cel. Ze kregen elk ook een boete van 50.000 euro.