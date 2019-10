Belgisch koppel zit vast in Ecuador door gewelddadige protesten: “Onze vlucht is voor de tweede keer geannuleerd en we mogen luchthaven niet verlaten” HAA

14 oktober 2019

00u02

Bron: Simon Pans, Belga 0 De vakantie van Simon Pans (25) en Sanne Beyers (33) is op een sisser uitgedraaid. Het Belgisch koppel zit vast op de luchthaven van Quito in Ecuador door de gewelddadige protesten in het land. De twee zouden zondagavond naar ons land terugvliegen, maar de vlucht werd een tweede keer afgelast. Bovendien mogen ze de luchthaven niet verlaten.

Een maand geleden vertrokken Simon (uit Mechelen) en Sanne (uit Malle) op reis naar Zuid-Amerika. Hun terugvlucht naar België was voorzien op 17 oktober, maar door de huidige spanningen in Ecuador, besliste het duo om hun vlucht om te boeken en vervroegd naar huis te vliegen.



Die omgeboekte vlucht zou gisteren plaatsvinden, maar de reis werd geannuleerd. Simon en Sanne zaten daardoor sinds zaterdagmiddag 11 uur vast in het luchthavengebouw in Quito. Ze moesten er uiteindelijk ook de nacht doorbrengen. “Veel hebben we niet geslapen”, vertelt Simon aan HLN.



Het koppel vliegt met Delta Airlines en kon via de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht regelen voor zondagavond. Maar ook die werd afgelast. Zondagnacht slapen de twee alvast niet meer in het luchthavengebouw, maar in een hotel op grondgebied van de luchthaven van Quito. “We kunnen één nacht slapen bij iemand die we zijn tegengekomen op de luchthaven.”

“Veel Europeanen vast op luchthaven”

Volgens Simon zitten veel Europese reizigers vast in de luchthaven van Quito. “We kwamen al twee Belgische koppels tegen, maar hier zitten ook veel Nederlanders, Fransen en Britten.”



Op de luchthaven zelf heerst er chaos. Zaterdagavond heeft de Ecuadoriaanse president Lenin Moreno een avondklok ingesteld. Het leger staat in voor de veiligheid van Quito. Op sommige plaatsen wordt de bewegingsvrijheid ingeperkt, waardoor bijvoorbeeld niemand de luchthaven nog mag verlaten. Volgens Simon is er op de luchthaven “te weinig personeel en zijn alle loketten gesloten”.

Een nieuwe terugvlucht voor de Belgen is op dit moment voorzien op 15 oktober. Waar ze maandagavond zullen slapen, is nog koffiedik kijken.

Waarom wordt er betoogd in Ecuador?

In Ecuador zijn al elf dagen protesten en betogingen aan de gang. Die zijn begonnen nadat de regering van president Moreno een aantal economische en fiscale hervormingen doorvoerde, in het kader van een akkoord tussen de regering en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Zonder die hervormingen, waaronder het schrappen van veertig jaar oude subsidies op brandstof, kon Ecuador geen aanspraak maken op een lening van het IMF. Die maatregelen hebben heel wat kwaad bloed gezet omdat ze vooral de armste lagen van de bevolking, waarbij een groot deel van de oorspronkelijke inheemse volkeren, dreigen te treffen.

Ook in ons land is betoogd tegen de crisis in Ecuador. Een 250-tal Ecuadoranen hield zondagnamiddag een betoging op het Europaplein in Brussel, vlak bij het Centraal Station. De betogers eisten dat er een einde zou komen aan het geweld waarmee de politie in het Latijns-Amerikaanse land de voorbije dagen heeft opgetreden tegen de volksprotesten. Ook willen ze dat president Moreno zou aftreden.