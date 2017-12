Belgisch koppel uit wagen gesleurd en afgeranseld tijdens tocht door Malawi omdat menigte wilde afrekenen met 'vampieren' KVE

Bron: AFP, New York Daily News, The Times 7 AFP In bepaalde delen van het Afrikaanse land Malawi wordt er door de lokale bevolking al maanden jacht gemaakt op 'vampieren'. Daarbij zijn al negen dodelijke slachtoffers gevallen en ook toeristen moeten opletten. Zo werd een Belgisch koppel aangevallen door zelfverklaarde vampierenjagers en liep daarbij ernstige verwondigen op.

Sinds september zijn enkele gemeenschappen in Mulanje, Phalombe en Chiradzulu in de ban van een hardnekkig bijgeloof en geruchten over bloedzuigende wezens. Sommige bendes werpen wegblokkades op en beschuldigen mensen ervan vampieren te zijn. Vooral rijkere bewoners worden daarbij geviseerd. Maar ook toeristen zijn niet veilig.

Volgens een persbericht van de regering van het Afrikaanse land werd op 15 september een Belgisch koppel het slachtoffer van de uit de hand gelopen vampierenjacht. De Belgen waren met een terreinwagen op weg van Zuid-Afrika naar Caïro toen ze werden aangevallen door een woedende menigte die hen uit de wagen sleurde en in elkaar sloeg. Luidens de verklaring raakten de Belgische toeristen "zwaargewond" en was hun voertuig eveneens zwaar beschadigd.

AFP

Het is vooralsnog onduidelijk wie de Belgen zijn omdat de de FOD Buitenlandse Zaken niet officieel op de hoogte werd gesteld op het moment dat de feiten zich hebben voorgedaan.

Na twee opeenvolgende incidenten met toeristen raadde de Amerikaanse ambassade in Malawi buitenlandse reizigers half september aan om alert te zijn.

De regering van Malawi heeft de aanvallen ten strengste veroordeeld. President Mutjarika heeft de bevolking aangemaand kalm te blijven en het recht niet langer in eigen handen te nemen. In een publieke verklaring stelde de politie dat het bestaan van de vampieren een hoax is maar de rust is in bepaalde regio's nog steeds niet teruggekeerd.

De politie heeft ondertussen al 250 vampierenjagers gearresteerd.

AFP

