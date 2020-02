Belgisch koppel stort met auto 200 meter naar beneden in Spanje: vrouw (65) overleden, man zwaargewond HR

11 februari 2020

07u09 46 Buitenland Bij een dramatisch ongeval in Spanje is een Belgisch koppel met een huurauto 200 meter naar beneden gestort in een ravijn. Een 65-jarige vrouw overleefde het ongeval niet. Haar echtgenoot, ook een zestiger, werd na een 5 uur durende reddingsactie zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken kan het drama nog niet bevestigen, maar verschillende Spaanse media berichten erover. Het ongeval gebeurde gisteren omstreeks 13.45 uur in de gemeente Archez, op vijftig kilometer van de stad Malaga. Het koppel ging op bezoek bij vrienden, toen ze op een kleine weg langs een steile helling met hun auto aan het manoeuvreren waren.

Daarbij liep het blijkbaar fout, waarna hun auto de ravijn in tuimelde. De wagen stortte 200 meter naar beneden, tot aan de bedding van de rivier Turvilla. De wagen waarmee ze reden, een gehuurde Toyota Aygo, was totaal verwoest. De Guardia Civil, brandweer en ziekenwagen kwamen ter plaatse, maar door het steile terrein was het voor de hulpdiensten niet makkelijk om tot bij het Belgische echtpaar te komen.

Reddingsoperatie

De reddingsoperatie duurde in totaal vijf uren. De 65-jarige vrouw bleek ter plaatse overleden. Haar zwaargewonde echtgenoot werd op een brancard gelegd om hem naar een plaats te brengen waar de ziekenwagen hem kon oppikken. Hij is naar het ziekenhuis in Axarquia gebracht.